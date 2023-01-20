أرتيتا يعلق على صفقة تروسارد وسبب انضمامه إلى أرسنال

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كشف الإسباني مايكل أرتيتا لاعب خط وسط أرسنال عن رأيه في صفقة انضمام البلجيكي لياندرو تروسارد مهاجم برايتون الإنجليزي إلى صفوف فريقه.

وكان تروسارد قد انتقل إلى المدفعجية، في صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بينما تبلغ قيمة الصفقة نحو 21 مليون جنيه إسترليني.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "تروسارد لاعب جيد للغاية، ويسعدني أن ينضم إلى الفريق".

وواصل: "هو يقدم خيارات عديدة في الهجوم باللعب في أكثر من مركز، ويمكنه أن يكون إضافة حقيقية لأنه لديه خبرات البريميرليج ومن ثم سيحدث التأثير اللازم سريعا".

وأضاف المدرب الإسباني أن تروسارد أثبت ذاته على مدار 3 سنوات مع برايتون ومن ثم يتوقع أن يكون إضافة قوية لأرسنال.

ويفتقد الفريق اللندني جهود مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس المنتقل إليه الصيف الماضي من مانشستر سيتي، بسبب الإصابة التي تلقاها اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري حالياً برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.