الكشف عن اجتماع سري لمدير المخابرات الأمريكية مع زيلينسكي في كييف

كشف مسؤول أمريكي مطلع عن قيام مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه)، وليام بيرنز، بعقد اجتماع سري مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة كييف الأسبوع الماضي.



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول الأمريكي، الذي لم يتم تسميته، قوله إن بيرنز توجه سرا إلى العاصمة الأوكرانية في نهاية الأسبوع الماضي، لإطلاع زيلينسكي على توقعاته لما تخطط له روسيا عسكريا في الأسابيع والأشهر المقبلة.



وأضاف المسؤول الأمريكي: "سافر بيرنز إلى كييف حيث التقى بنظرائه في الاستخبارات الأوكرانية والرئيس زيلينسكي وعزز دعمنا المستمر لأوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي".



ووفقا للصحيفة، تأتي زيارة بيرنز خلال مرحلة حرجة في الحرب التي بدأت قبل 11 شهرا، حيث تشن القوات الروسية هجوما واسعا بالقرب من مدينة باخموت الشرقية، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا على الجانبين.



ويتمتع بيرنز بالاحترام بين الدائرة المقربة من زيلينسكي بسبب تحذيره الدقيق في يناير 2022 من أن القوات الروسية تسعى للاستيلاء على مطار أنتونوف الأوكراني خلال المراحل الأولى من الغزو في 24 فبراير.



واستندت رسالة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي تم تسليمها شخصيا، إلى تقييم استخباراتي أمريكي، وينسب إليها الفضل في مساعدة أوكرانيا على الاستعداد للدفاع عن المطار وحرمان روسيا من موطئ قدم تمكنها من السيطرة على كييف.



يأتي الكشف عن الزيارة عقب إعلان الولايات المتحدة أمس الخميس عن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى أوكرانيا، وهي ثاني أكبر حزمة منفردة من نوعها حتى الآن، تشمل 59 عربة مشاة قتالية من طراز برادلي و90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر، من بين أشياء أخرى.



وسترفع الحزمة إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى حوالي 27.5 مليار دولار منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية.