روسيا وأوكرانيا: ما سبب التردد الألماني في تزويد كييف بدبابات ليوبارد؟

لكن برلين ما زالت تجري محادثات مع الولايات المتحدة قبل تحديد موقفها الرسمي.

ويتوقع الكثيرون إعلاناً بعد اجتماع حلفاء أوكرانيا الغربيين في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا غداً.

وتشير التقارير إلى أن شولتز لن يعطي الضوء الأخضر لإرسال الدبابات إلا إذا وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تزويد الجانب الأوكراني بدبابات أبرامز الأمريكية.

وقال كبير المستشارين الأمنيين للبنتاغون، كولين كال، في وقت متأخر الخميس إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتلبية مطالب كييف بشأن الدبابات.

وقال كال: "إن دبابة أبرامز قطعة معدات معقدة للغاية. إنها باهظة الثمن. من الصعب التدرب عليها. وهي ذات محرك نفاث".

وقال مصدر رفيع في الحكومة الألمانية لبي بي سي إن التقارير التي تتحدث عن مأزق بين برلين وواشنطن بشأن الدبابات مبالغ فيها، لكنها تثير القلق بين حلفاء أوكرانيا الغربيين.

ويُنظر على نطاق واسع إلى توفير دبابات غربية، بأعداد كافية، على أنه سيكون عامل حسم إذا أرادت أوكرانيا هزيمة روسيا أو، على الأقل، الدفاع عن نفسها ضد هجوم من المتوقع أن يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الربيع.

حتى الآن، بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي وعدت بتزويد أوكرانيا بالدبابات. وأرسلت دول أخرى، منها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، مركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي ومعدات ثقيلة أخرى، أو تعهدت بإرسالها.

لماذا يتردد شولتز؟

تشير جميع المؤشرات إلى أن شولتز لن يسمح لأطراف ثالثة بتزويد أوكرانيا دبابات ليوبارد، حسبما قال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك قبل أسبوع.