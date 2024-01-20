نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما ورد ببعض التقارير الأمريكية حول قول «نتنياهو» خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه «لا يستبعد قيام دولة فلسطينية».

وقال في بيان، مساء السبت، إن «نتنياهو» كرر موقفه الثابت منذ سنوات والمتعلق بضرورة استمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة على قطاع غزة، خلال الاتصال الهاتفي مع بايدن.

وأضاف البيان: «رئيس الوزراء كرر موقفه الثابت خلال الاتصال مع بايدن، والذي جاء فيه: بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل أن تُبقي سيطرة أمنية كاملة على غزة، لضمان أن القطاع لن يشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل، والأمر يتعارض مع سيادة فلسطينية».

وقال مصدر، لشبكة CNN، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، أن التصريحات التي أدلى بها الخميس، والتي بدا فيها رافضا لفكرة إنشاء دولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها استبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المصدر، أن بايدن ونتنياهو ناقشا السمات المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية في محادثة «مفصلة وجادة».

وتابع المصدر أن مسئولي إدارة بايدن، ناقشوا مؤخرا إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل، وهي فكرة يجدها بايدن «مثيرة للاهتمام».

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن «بيع الوهم الذي يحاوله الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالحديث عن الدولة الفلسطينية وأنماطها، لا ينطلي على الشعب الفلسطيني».

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت: «بايدن شريك كامل في حرب الإبادة وشعبنا لا ينتظر منه خيراً.. ثم إن هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم».

وأكد أن «الشعب الفلسطيني سينتزع دولته التي سيعيش فيها حرًا كريمًا كما يليق بتضحياته، بعد عشرات آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية».

وأضاف: «تذكروا أن الحديث الأمريكي قبل 100 يوم، كان عن غزة ما بعد حماس، وصار اليوم عن إسرائيل ما بعد نتنياهو!».