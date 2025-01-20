مسئول بالإدارة الأمريكية الجديدة: ترامب سيصدر أمرا لإنهاء حق المواطنة بالولادة

قال مسئول بالإدارة الأمريكية الجديدة، اليوم الاثنين، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيصدر أمرا يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة الذين يفتقر آباؤهم إلى وضع الهجرة القانوني.

وصرح المسؤول في إفادة صحفية مستشهدا بالتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي: «لن تعترف الحكومة الاتحادية بحق المواطنة التلقائي بالولادة لأطفال الأجانب (المتواجدين على نحو) غير شرعي ... كما سنعزز عمليات فحص الأجانب غير الشرعيين»، وفق وكالة رويترز.

وينتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية التي سيشرف عليها رئيس قضاة الولايات المتحدة جون روبرتس، في الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت جرينتش).

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، لكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونجرس بسبب البرد القارس.