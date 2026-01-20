انحسرت الاشتباكات بين الجيش السوري وتنظيم "قسد"، الثلاثاء، بمحيط محافظة الحسكة وجنوبي مدينة عين العرب.

وكانت الاشتباكات اندلعت الاثنين، لدى تقدم قوات الجيش شرقي نهر الفرات، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الذي تم التوصل إليه بين دمشق و"قسد".

وأفاد مراسل الأناضول أن الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس توقفت إلى حد كبير بحلول ساعات الفجر الأولى من اليوم.

ويتمركز الجيش السوري حاليا في 4 نقاط حول محافظة الحسكة، إحداها عند المدخل المباشر لمركز المدينة.

كما تتمركز وحدات الجيش عند الخط الواقع عند مدخل بلدة صرّين جنوبي مدينة عين العرب.

وتوقفت الاشتباكات إلى حد كبير في كلا المنطقتين، بعد أن كانت تتواصل بشكل متقطع طوال الليلة الماضية.

وبالمثل، يسود الهدوء منطقة سجن الأقطان بمحافظة الرقة، بعد أن شهدت اشتباكات بين عناصر "قسد" وفلول النظام المخلوع من جهة، والجيش السوري الذي يسعى لبسط السيطرة على المنطقة من جهة أخرى.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 18 يناير الجاري بين دمشق و"قسد"، على دمج جميع المؤسسات المدنية الواقعة تحت احتلال التنظيم في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

كما يتضمن الاتفاق إخلاء مدينة عين العرب من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريا لوزارة الداخلية السورية.

وكان "قسد" تنصل من تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.