الأحمر يبحث عن تعزيز تفوقه التاريخي على غريمه التقليدي.. والأبيض في مهمة تحقيق لقبه الثاني في أسبوع

فايلر يفكر في مفاجأة الخصم بجيرالدو وعودة ياسر إبراهيم للدفاع .. وكارتيرون يراهن على مصطفي محمد وبن شرقي

سيكون محبو الساحرة المستديرة في الوطن العربي بصفة عامة وفي مصر على وجه الخصوص على موعد جديد مع كلاسيكو الكرة المصرية، حينما يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على بطولة كأس السوبر المصرية، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وهذه هي النسخة الرابعة للبطولة التي تقام على الملاعب الإماراتية، التي تعود لاحتضان مباريات المسابقة، بعدما جرى لقاء النسخة الماضية للبطولة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويسجل الأهلي ظهوره الثالث عشر في مباريات السوبر ، بعدما توج بلقب الدوري في الموسم الماضي، في حين يشارك الزمالك في المسابقة للمرة التاسعة، بعدما نال لقب كأس مصر الموسم الماضي أيضا.

ويعود الأهلي لملاقاة الزمالك في السوبر للمرة الثانية على التوالي خلال 5 أشهر فقط، بعدما سبق أن التقيا في سبتمبر الماضي بنسخة المسابقة لموسم 2018 / 2019، الذي كان مقررا أن يقام في منتصف الموسم الماضي، غير أن ازدحام أجندة المباريات على الأندية المصرية والمنتخب تسبب في إقامته قبل مطلع الموسم الحالي 2019 / 2020 .

ويتطلع الأهلي للفوز بالبطولة للمرة الثانية عشرة، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بلقب المسابقة، في حين يأمل الزمالك في الحصول على البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

وهذه هي المواجهة السابعة بين القطبين في السوبر المصري، حيث توج الأهلي بخمسة ألقاب على حساب الزمالك كان أخرها في النسخة الماضية التي انتهت بفوزه 3 / 2 على الفريق الأبيض، بينما فاز الزمالك بلقب وحيد على حساب منافسه العتيد، علما بأن مباراة الغد ستكون الثالثة بين الفريقين في البطولة على أرض الإمارات.

ويأتي لقاء السوبر قبل 4 أيام فقط من تجدد المواجهة بين القطبين في بطولة الدوري المصري، والذي تأكد إقامته يوم الاثنين القادم باستاد القاهرة، وفقا لمحمد فضل عضو اللجنة المؤقتة للاتحاد ، الذي شدد في تصريحات إعلامية أدلى بها على إقامة اللقاء في موعده بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

ويخوض كلا الفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، حيث يطمح الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية، في ظل انطلاقته المذهلة ببطولة الدوري هذا الموسم، التي شهدت فوزه في مبارياته الـ15 التي خاضها بالمسابقة حتى الآن، مسجلا ثاني أفضل بداية في تاريخه بالبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 41 لقبا.

من جانبه، يدخل الزمالك اللقاء وهو منتشيا بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يحلم بلقب آخر في غضون 7 أيام فقط.

وأعاد الفوز بالسوبر الأفريقي الكثير من الهدوء داخل جدران القلعة البيضاء، بعد فترة عانى خلالها الزمالك من عدم الاستقرار في ظل سوء نتائج الفريق ببطولة الدوري المحلي، والتي تسببت في وجوده بالمركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

وتعلق جماهير الأهلي آمالا عريضة على النجم المخضرم وليد سليمان، الذي يتربع على صدارة قائمة هدافي الأهلي في مختلف البطولات هذا الموسم برصيد تسعة أهداف، وكذلك حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاييي، اللذين أحرز كل منهما ثمانية أهداف.

ويعتبر الظهير الأيسر التونسي علي معلول ضمن الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي في المباراة، وكذلك محمد مجدي أفشة صانع الألعاب، وثنائي وسط الملعب عمرو السولية والمالي أليو ديانج، بالإضافة للحارس الدولي محمد الشناوي، الذي حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة من إجمالي 23 لقاء خاضها مع الفريق بمختلف البطولات.

وربما يدفع فايلر في القائمة الأساسية للمباراة بمحمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الزمالك السابق، المنتقل في شهر يناير الماضي للأهلي قادما من أفيس البرتغالي، خاصة عقب المستوى المميز الذي ظهر به في المباريات الأخيرة، حيث ساهم في 6 أهداف خلال 213 دقيقة فقط شارك فيها مع الفريق في جميع البطولات، بتسجيله 3 أهداف وصناعته 3 أهداف أخرى لزملائه، فيما اوضحت التدريبات الاخيرة ان فايلر من الممكن ان يفكر بمفاجأة الزمالك بالانجولي جيرالدو، فيما سيعود ياسر ابراهيم لخط الدفاع

في المقابل، يعول الزمالك على المهاجم الشاب مصطفي محمد والمغربي أشرف بنشرقي، اللذين يتقاسمان صدارة هدافي الفريق في كل البطولات هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف لكل منهما، وكذلك أحمد سيد زيزو، صاحب الأهداف الخمسة.

وتقمص بنشرقي، المنضم للزمالك في الصيف الماضي بعد تجربة غير موفقة مع فريق الهلال السعودي، دور البطولة في لقاء السوبر الأفريقي، عقب تسجيله هدفين في مرمى الترجي قاد بهما الفريق لاستعادة اللقب القاري الغائب عنه منذ عام 2003 .

كما يعتبر صانع الألعاب يوسف أوباما، وثنائي وسط الملعب طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، والجناح المغربي محمد أوناجم والمدافع الدولي محمود علاء والظهير الأيسر المحنك محمد عبدالشافي، من العناصر التي سيعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، الذي يستعد لمواجهة فريقه القديم الأهلي، الذي تولى قيادته في الفترة من ونيو حتى نوفمبر 2018 .

يذكر أنه سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة، حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون اللجوء للوقت الإضافي، حسبما أكدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري.

يدير المباراة طاقم تحكيم نرويجي بقيادة سفاين أودفار موين، الذي لن يكون غريبا على إدارة مباريات الكرة المصرية، بعدما سبق له أن أدار لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري موسم 2015 / 2016 وانتهى بالتعادل السلبي، وكذلك نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري البورسعيدي موسم 2016 / 2017، والذي حسمه الفريق الأحمر لصالحه بفوزه 2 / 1 .