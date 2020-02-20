المعهد المصرفى: 1788 دورة لأكثر من 37 ألف متدرب خلال 6 أشهر

كتبت ــ أميرة عاصى:

قدم المعهد المصرفى 1788 دورة تدريبية خلال 6 أشهر لأكثر من 37 ألف متدرب بإجمالى 44 ألف ساعة تدريبية، وفق عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد.

وأضاف نصير، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن آخر إحصاءات المعهد فى النصف الأول من 2019/2020، أن المعهد أجرى أكثر من 22 ألف تقييم لأكثر من 15 ألف مستفيد من أجل التوظيف والتطوير والترقية، كما استفاد 76 فردا من الجلسات التوعوية للمعهد، مشيرا إلى أن المعهد يهدف من خلال دوراته للوصول إلى شريحة أوسع من المستفيدين.

وتابع أن نحو 3736 متدربا استفادوا من مبادرة التعليم الإلكترونى بنحو 8135 ساعة تدريبية خلال 6 أشهر، كما قدم المعهد 14 برنامجا دوليا تم تنفيذها محليا لـ251 متدربا فى 528 ساعة تدريبية، وأرسل 75 متدربا لحضور 18 برنامجا تدريبيا خارج مصر من أهمها برنامج القيادات التنفيذية لمدة أسبوعين، بالتعاون مع كلية هارفرد للأعمال بمقر الكلية ببوسطن.

وأشار إلى أن المعهد قدم 50 برنامجا للدول العربية والإفريقية شارك فيها 231 متدربا، و5 دورات تدريبية للقطاع المصرفى الإفريقى من خلال مبادرة التكامل الإفريقى برعاية البنك المركزى استفاد منها أكثر من 104 متدربين خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019.



