محافظ البحر الأحمر: لمست انتماء غير طبيعي للوطن من أهالي حلايب

هديل هلال

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن القرار بتخصيص أرض لبناء مستشفى كامل في مدينة حلايب؛ يرجع إلى بعد المسافة ما بين المستشفى في شلاتين والوحدة الصحية بحلايب.

وأوضح «حنفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الوحدة الصحية الموجودة بحلايب بسيطة، لافتًا إلى أن تخصيص الأرض لإقامة المستشفى في المدينة من أجل خدمتها وخدمة الأهالي.

وأشار إلى أنه لمس انتماء غير طبيعي للوطن من الأهالي، خلال زيارته التفقدية الأولى لمدينة حلايب، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنهم أبناء محافظة جنوب البحر الأحمر.

ووافق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال زيارته التفقدية الأولى إلى مدينة حلايب، أمس الثلاثاء، على تخصيص قطعة أرض، لبناء مستشفى لأهالي حلايب.



