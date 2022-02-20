جونسون: الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

حذر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون من أن خطة روسيا لغزو أوكرانيا ستؤدي إلى أكبر صراع في أوروبا، منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا)، اليوم الأحد، عن جونسون قوله إنه يريد من الناس "تفهم التكلفة الباهظة في حياة البشر، التي قد يجلبها غزو لأوكرانيا، مع سقوط ضحايا في الجانبين الروسي والأوكراني"، فيما واصل حث موسكو على المشاركة في محادثات سلام.

واستخدمت وزيرة الخارجية، ليز تروس، مقابلة منفصلة لكي تعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "لن يتوقف عند أوكرانيا"، حيث قالت إنه يتطلع لإعادة توحيد الإتحاد السوفيتي مجددا.

جاءت تلك التصريحات، فيما ذكر الجيش الأوكراني أن اثنين من جنوده قتلا، أمس السبت، حيث تصاعد العنف في شرق البلاد، بين القوات الحكومية والمتمردين.

وهناك مخاوف من أن روسيا ربما تستخدم تصاعد التوترات، في المنطقة، التي يسيطر عليها الانفصاليون، كذريعة، لشن هجوم.

وقضى رئيس الوزراء البريطاني أمس السبت في جهود دبلوماسية، لتجنب حرب، فيما حذر الكرملين، خلال خطاب، في مؤتمر ميونخ للأمن، من زيادة العقوبات المالية، إذا أمر بوتين بإرسال قوات عبر الحدود.

وفي تصريحات أخرى، أدلى بها، أثناء زيارته لألمانيا، حذر جونسون من أن "النطاق الهائل" للهجوم، الذي أعدته موسكو، لم يتم رؤيته منذ حوالي 80 عاما.

وقال لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) "الخطة التي نراها هي لشيء، ربما يكون أكبر حرب في أوروبا، منذ عام 1945، فقط من حيث الحجم الهائل"