الكرملين يحذر من الوضع في دونباس: سيؤدي لعواقب لا يمكن إصلاحها

حذر الكرملين، اليوم الأحد، من أن تصاعد التوتر في دونباس وصل حده الأقصى وأي شرارة بسيطة مخطط لها ستؤدي لعواقب لا يمكن إصلاحها، واصفا المواعيد التي تتحدث عنها الدول الغربية بشأن غزو روسي لأوكرانيا بالـ"استفزازية".

وأكدت الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا ينتبه لتصريحات الغرب حول مواعيد غزو روسيا لأوكرانيا، ذاكرا أن روسيا هي آخر دولة تريد اندلاع الحرب، بحسب ما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ودعا الكرملين، الغرب للتفكير في ما يدفع روسيا لمهاجمة دولة، قائلا: "نحن لم نهاجم أبدا أي دولة طوال تاريخنا".

وقالت الرئاسة الروسية، إنه لا يوجد بيان واحد من الغرب يدعو كييف لضبط النفس، ومثل هذا الموقف لا يمكن وصفه بأنه مناسب، مضيفة: "كييف لا تريد مناقشة التسوية مع ممثلي دونباس".

في المقابل أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن نافذة الدبلوماسية لحل الأزمة لا تزال مفتوحة، مشيرا إلى أن "الوقت قد حان لبدء تنفيذ بعض العقوبات على روسيا".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "ليس هذا الوقت المناسب لمناقشات لا تنتهي بل للأفعال"، متابعا: "يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو في الأزمة مع روسيا".

وأكد كوليبا، أن أوكرانيا لا تخطط لأي هجوم أو عمليات عسكرية ضد الانفصاليين في شرق البلاد، وأوضح وزير خارجية أوكرانيا: "الجميع يعلم أن روسيا هي المعتدي ضدنا".

ودعا كوليبا، إلى تحقيق دولي في ادعاءات القصف الأوكراني، مؤكدا: "لم ننفذ أي هجوم وليس لدينا ما نخفيه".