بدء محاكمة 8 متهمين بقتل مزارع في الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 أشخاص ؛ لاتهامهم بقتل مزارعًا وإصابة شقيقه بناحية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

وتوفيت زوجة القتيل، حزنًا عليه، وذلك بعد ساعات من مقتله.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل المدعو مجدي. أ، 63 سنة، مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه محمد، بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبالانتقال وسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا أشخاصًا خارجين على القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجني عليه وشقيقه، فيما توفيت زوجة المجني عليه، وتُدعى آمال مدكور، حزنًا على مقتل زوجها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، خارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.