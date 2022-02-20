محافظ مطروح: مناقشة عدد من المقترحات لتطوير مركز قسطرة القلب

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددا من مقترحات تطوير مركز قسطرة القلب بمطروح، بحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور إبراهيم حرب مدير مركز قسطرة القلب، وعدد من العمد والمشايخ والنواب، ىذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الصحة، وتقديم مزيد من الخدمات الطبية والتيسير على المواطنين.

وناقش اللقاء مقترح توسعة مبنى المركز الحالي بمستشفى مطروح العام رأسيا، ليستوعب مزيدا من الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين، مع تخصيص غرفة للمركز بقسم الاستقبال بمستشفى مطروح العام لتشخيص الحالات خاصة في الفترة المسائية.

وجرى دراسة مقترح تحويل الوحدة الصحية بالسنوسية إلى مركز لقسطرة القلب وعمل التوسعات اللازمة، مع توفير الخدمة الطبية للأهالي، ودراسة مقترح إنشاء مبنى جديد للمركز، ووضع التصميمات اللازمة بما يتوافق مع طبيعة دوره الطبي ومخاطبة وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور إبراهيم حرب، مدير مركز قسطرة القلب بمطروح، إجراء ٣٣٠ عملية خلال ٣ أشهر، منها ٣٠ عملية قلب مفتوح و٣٠٠ عملية قسطرة، مع وجود استشاريين قلب لتشخيص الحالات وتوافر ٤ أجهزة إيكو مع تواجد طبية إيكو أطفال أسبوعيا لتشخيص حالات الأطفال؛ للتيسير على الأهالي مشقة السفر خارج المحافظة، واسراع المركز في إجراء العمليات الجراحية قبل دورها بقوائم الانتظار.