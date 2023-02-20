 إدارة الكوارث التركية: زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد - بوابة الشروق
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إدارة الكوارث التركية: زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد


نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 7:31 م | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 7:31 م

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، منذ قليل، أن زلزالا بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.
وأفادت وسائل إعلام، أن الهزة الأرضية التي ضربت جنوبي تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.


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