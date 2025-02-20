كاليفورنيا تسعى لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد بحلول 2026

قد تحظر كاليفورنيا بيع السجائر الإلكترونية التي تُرمى بعد الاستخدام، بموجب مشروع قانون أعلنه مشرعون يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي في الولاية الأمريكية.



وسنت الولاية في السنوات الأخيرة قوانين تحظر الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في الفنادق، وبيع علب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، والأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في متاجر البقالة.

والسجائر الإلكترونية، التي تُعرف أحيانا باسم "الفيب"، هي أجهزة تعمل بالبطارية تحتوي على النيكوتين أو القنب في صورة رذاذ، وغالبا ما تضاف إليها نكهات ومواد كيميائية أخرى.

ويتم بيعها بأشكال قابلة لإعادة التعبئة وأخرى تُستخدم لمرة واحدة، ويستهدف مقترح كاليفورنيا تحديدا النوع الأخير.

ونظرت دول أخرى في حظر بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد أو أقرت ذلك بالفعل، حيث دخل الحظر حيز التنفيذ في بلجيكا في أول يناير، ومن المقرر أن يبدأ في المملكة المتحدة في يونيو.

لكن من المرجح أن تكون كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تسن مثل هذا القانون، بعد فشل محاولات سابقة فيها وفي ونيويورك.

وينص مشروع القانون على حظر بيع أو توزيع السجائر الإلكترونية القابلة للتخلص منها، سواء كانت جديدة أو مُجددة، بدءا من أول يناير 2026.

كما سيسمح المقترح للحكومات المحلية أو الولاية بفرض غرامة قدرها 500 دولار على المخالفة الأولى، وألف دولار على الثانية، وألفا دولار على أي انتهاكات لاحقة.