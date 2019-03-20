أستراليا تراجع إرشادات السفر إلى تركيا بعد تصريحات مسيئة لأردوغان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده تراجع إرشادات السفر إلى تركيا عقب تصريحات "مسيئة" من جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال موريسون، مساء أمس الثلاثاء، إنه سيستدعي السفير التركي لدى بلاده لتفسير تصريحات إردوغان.

كان إردوغان قال إن الأسترالي منفذ الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية يوم الجمعة الماضي يستهدف تركيا، وحذر الأستراليين "المعاديين للإسلام" من أنهم إذا زاروا تركيا "سيعودون في توابيت كما تم مع أجدادهم" في معركة جاليبولي (جناق قلعة)، حسبما ذكرت صحيفة "ذا أستراليان".

وقال موريسون لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي): "أرى أن هذا التعليق مسيء للغاية وسأدعو السفير التركي لمقابلتي لبحث هذه القضايا".

وأضاف: "ننتظر ردا من الحكومة التركية قبل أن ننظر في إجراء آخر، وجميع الخيارات متاحة".