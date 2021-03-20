الصحة: يفضل حصول أصحاب الأمراض المزمنة على لقاح سينوفارم الصيني

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن أسترازينيكا تقدمت بتفاصيل بيانات اللقاح الخاص بها، موضحة أن الفئات العمرية الأكبر من 65 عامًا حصلت عليه ولم يتم رصد أي آثار جانبية مقلقة عليهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن الأشخاص من أصحاب الأمراض المزمنة يفضل حصولهم على لقاح سينوفارم، معلقة على الأعراض التي تظهر على البعض بعد تناولهم للقاح أسترازينكا، أنه أمر طبيعي ويدعو للاطمئنان نتيجة حدوث تفاعل مناعي للجسم مع اللقاح.

وأوضحت أن الأعراض الجانبية التي تم رصدها بعد تناول اللقاحات تكون عبارة عن إحمرار مكان الوخز، وارتفاع في درجة حرارة الجسم إضافة إلى الشعور بآلام في الجسد، مضيفة أنه هناك تراجع في التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، ما أدى إلى زيادة أعداد الإصابات من جديد.

وأشارت إلى عدم تراجع أعداد إصابات كورونا على مدار الأسبوعين الماضيين، وهو عكس ما كان متوقعًا، وذلك لتراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية، ذاكرة أنه لابد من الالتزام بها حتى بعد تناول اللقاح.

وعن إصابة البعض بفيروس كورونا بعد تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح، ذكرت أن ذلك يرجع إلى أن المناعة لم تتكون بعد، إذ تحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة حتى تتكون بعد تلقى اللجرعة الثانية من اللقاح الصيني.

ولفت إلى أن نسبة الحماية من فيروس كورونا تصل إلى 75% بعد الحصول على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا، ومناعة بنسبة 95% بعد الجرعة الثانية التي يتم تعاطيها بعد 3 أشهر من الأولى.