 محافظ البحيرة يتفقد مخازن الجملة في المنطقة اللوجستية بدمنهور - بوابة الشروق
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محافظ البحيرة يتفقد مخازن الجملة في المنطقة اللوجستية بدمنهور

غادة الدسنوسي
نشر في: الأحد 20 مارس 2022 - 9:43 م | آخر تحديث: الأحد 20 مارس 2022 - 9:43 م

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة "كازيون" بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، حيث تفقد مخازن الجملة التي تضم مختلف السلع الغذائية ، والتي تخدم ١٥ فرعا، فضلاً عن توفير السلع لـ٦ محافظات مجاورة.

وأكد آمنة توافر كافة السلع الغذائية الرئيسية بالكميات المناسبة، مشيرا إلى استمرار الحملات اليومية على كافة الجهات للتأكد من الالتزام بالأسعار والموصفات المقررة، وسيتم الضرب بيد من حديد على يد كل فاسد ولن يسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع.

ورافق محافظ البحيرة خلال الجولة، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، ومجدي الخضر مدير مديرية التموين، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.

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