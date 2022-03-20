افتتاح معرض السلع الاستهلاكية بالشرقية تحت شعار في حب مصر

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض السلع الاستهلاكية في مدينة القرين، وهو المعرض الذي تقيمه محافظة الشرقية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وكبار تجار الجملة تحت شعار في حب مصر؛ تنفيذًا لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وجشع التجار وبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان، والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيانٍ له، أن محافظة الشرقية نسقت مع عدد من كبار تجار الجملة لأحل إقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة؛ لتقديم السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان، وذلك بأسعار مخفضة عن السوق كمبادرة للتصدي للغلاء وجشع التجار وتيسيرًا على المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة انتهت من تجهيز معارض أهلًا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين محافظة الشرقية ومديريتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة، بالإضافة إلى المنافذ المنتشرة بنطاق ودائرة المحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.