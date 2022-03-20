أوكرانيا تمدد الأحكام العرفية للمرة الثانية

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، على قانون بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا للمرة الثانية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وقال بيان إن التمديد سوف يبدأ يوم 26 مارس الجاري ولمدة 30 يوما، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).



ويصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير، بأنه "عملية خاصة" تهدف إلى نزع سلاح البلاد واجتثاث الأشخاص الذين يصفهم بالقوميين الخطرين.



وتصف دول غربية الهجوم بأنه حرب اختارت موسكو شنها، وفرضت تلك الدول عقوبات على روسيا بهدف شل اقتصادها.



ومنذ 24 فبراير الماضي. قتل آلاف الأشخاص، وتشرد قرابة عشرة ملايين أوكراني داخليا وخارجيا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.



كما تسببت الحرب في دمار هائل لمبان والبنية التحتية في أوكرانيا.