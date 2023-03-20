اليابان تخصص تريليوني ين من الأموال الاحتياطية لتخفيف تأثيرات ارتفاع الأسعار

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كشفت مصادر يابانية عن اعتزام الحكومة إنفاق أكثر من تريليوني ين ياباني من أموالها الاحتياطية لاتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

ونقلت وكالة جيجى برس عن المصادر قولها إنه سيتم استخدام النفقات الجديدة جزئيا لتمويل منح نقدية مخطط لها بقيمة 30 ألف ين لكل أسرة منخفضة الدخل ومنح نقدية بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض التي ترعى أطفال.

وستجري الحكومة اليابانية محادثات مع التكتل الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل اعتماد خطة الإنفاق يوم الأربعاء المقبل.

وتأمل الحكومة في إضافة 1.2 تريليون ين إلى المنح الخاصة التي تقدمها للحكومات المحلية والتي يمكن استخدامها بمرونة من أجل تنشيط المناطق.

وسيتم تخصيص 500 مليار ين من هذا المبلغ لبرنامج المنح بقيمة 30 ألف ين لكل أسرة منخفضة الدخل.

وسيتم السماح للحكومات المحلية بتقليل المنح المقدمة لكل أسرة لتوسيع نطاق المستفيدين.