قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنه زار الزميل والنقابي العزيز خالد ميري رئيس تحرير الأخبار بمكتبه، بصحبة الزميل محمود كامل عضو مجلس النقابة، لشكره على تهنئته له ودوره النقابي خلال السنوات الماضية، وحرصه على وجود منافسة شريفة وعادلة في انتخابات النقابة».

وأضاف البلشي في حسابه على «فيس بوك»، الأحد: «ودار بيننا لقاء ودي تناقشنا خلاله في قضايا النقابة والمهنة، وقدم فيه خالد ميري نصائح جادة فيما يتعلق بمستقبل النقابة وملفاتها.. ووجهت له للتعاون خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من خبرته الطويلة في العمل النقابي».

ووجه الشكر لخالد ميري «على حفاوة الاستقبال ودفء اللقاء»، مختتمًا: «سنبقى زملاء أعزاء تجمعنا مهنة عظيمة ونقابة عريقة..عاشت وحدة الصحفيين».

ونشر "البلشي"، صورة تجمعه مع ميري ومحمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين أيضا في انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها نقابة الصحفيين الجمعة الماضية.