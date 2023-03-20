منافس سابق لأردوغان يعلن ترشحه للانتخابات التركية

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المزيد من المنافسة بعد أن أعلن محرم إنجي، الذي خاض بالفعل الانتخابات ضد أردوغان في عام 2018، ترشحه للرئاسة اليوم الاثنين.



ومن المقرر أن يتم في نهاية الشهر الحالي نشر القائمة الرسمية للمرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسيةالمقرر إجراؤها في الرابع عشر من مايو المقبل.



كان أردوغان فاز على انجي في 2018، عندما خاض الانتخابات مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط. والآن يخوض الانتخابات مرشحا عن حزب أصغر وهو حزب الوطن.



وينظر إلى الانتخابات على أنها اختبار مهم لأردوغان الذي يجلس على سدة الحكم منذ 20 عاما.



وطبقا لاستطلاعات الرأي فإن إعادة انتخابه ليست مؤكدة بأي حال.



وفي وقت سابق طرح تحالف يضم ستة أحزاب زعيم المعارضة كمال كليتشدار (74 عاما) كمرشح مشترك لمحاولة الإطاحة بأردوغان.



وسعى كليتشدار اليوم، إلى التماس الدعم من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الذي يعد حاليا ثاني أقوى حزب معارض بالبرلمان.



وطبقا لاستطلاعات الرأي يأتي إنجي خلف أردوغان وكليتشدار.



وأثار ترشح إنجي النقاش حول ما إذا كان لم ينشق على المعارضة وبالتالي يعمل خلافا لهدفه المعلن - أي إزاحة أردوغان عن السلطة.



وحتى الآن يخوض أردوغان، مع حزبه العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، السباق بدعم كل من حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير الديني وحزب هدى - بار الاسلامي.



وتسبب قيام أردوغان بخطب ود الأخير بالذات في إثارة الكثير من الغضب في تركيا.