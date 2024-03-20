رئيس اقتصادية قناة السويس يضع حجر أساس مصنع لإنتاج الزجاج ومحطة طاقة شمسية باستثمارات 175 مليون يورو

شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تدشين حجر أساس المصنع الثالث لشركة سان جوبان لإنتاج الزجاج بالمنطقة الصناعية بالسخنة والذي يقام على مساحة 200 ألف متر، باستثمارات 175 مليون يورو، وتدشين محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بالمشروع تستهدف إنتاج 10 ميجا وات من الكهرباء، وخفض نحو 6000 طن من الانبعاثات الكربونية، وذلك بحضور سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه و هادي ناصيف، الرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان لمجموعة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة.



وأعرب جمال الدين عن سعادته بوضع حجر الأساس لمشروع جديد لشركة سان جوبان الفرنسية، والتي مثلت شراكة فاعلة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الفرنسية منذ إنشائها وحتى الآن، مؤكدا الحاجة الضرورية لمشروع إنتاج الزجاج والذي يمكن أن يكون أحد الصناعات المكملة الضرورية ضمن خطط الدولة المصرية لتوطين صناعات السيارات بمنطقة شرق بورسعيد.



وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تتعاون مع الاستثمارات الفرنسية في إنتاج الوقود الأخضر ومجال اللوجستيات والعديد من الصناعات الأخرى، مما يؤكد على عمق العلاقات والأهداف الاقتصادية المشتركة سواء في التصنيع أو الممارسات التي تتسق مع إنتاج الطاقة النظيفة والمنتجات المستدامة، موضحا أن البنية التحتية القوية وتطوير الموانئ والعمالة الفنية المدربة وتوافر مصادر الطاقة تعد حوافز استثمارية داعمة للاستثمار بشكل كبير إلي جانب الحوافز المالية المباشرة.



وثمن جمال الدين عمل المصنع على تصدير 60% من الإنتاج بما يتفق مع أهداف الدولة المصرية لدعم الصادرات والوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار.



فيما عبر إيريك شوفالييه عن سعادته بالتواجد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي مكنه من رؤية حجم التطور والتنمية التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن هذا الحدث يدعم ما تهدف إليه القيادة السياسية لمصر وفرنسا ويؤكد مدى عمق العلاقات بين البلدين.



وأشار شوفالييه إلى أن بناء هذا المصنع الجديد دليلاً على مدى التكامل في الرؤى الاقتصادية، خاصة أن مصر تعد معبراً للوطن العربي وإفريقيا، وتمثل محطة إنتاج الطاقة الشمسية العمل المشترك الذي يمكن تحقيقه في مجال خفض الانبعاثات من أجل المستقبل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.



فيما أوضح هادي ناصيف أن تدشين حجر الأساس للمصنع ومحطة الطاقة الشمسية يعبر عن أهداف شركة سان جوبان من أجل توفير مواد بناء مبتكرة ومستدامة، والوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050، مؤكدا أن التطور اللافت في السنوات الماضية يحمل مزيد من الفرص خاصة في ظل سعي الدولة المصرية لتحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل وتطوير الكفاءات المحلية.



شركة سان جوبان الفرنسية لديها مصنع لإنتاج الزجاج على مساحة 190 ألف متر ومصنع لإنتاج المرايا على مساحة 10 آلاف متر مربع، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بجانب المشروع الذي جرى تدشين حجر أساسه اليوم.