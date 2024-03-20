الاحتلال يكثف قصفه على مدينة غزة مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين في محيط مجمع الشفاء الطبي، يعودان لعائلة عيشة، وما زال عددا كبيرا منهم تحت الأنقاض.

وأضاف، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في محيط المجمع، يعود لعائلة حمودة، ويؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين، ولا زال عددا كبيرا من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.

كما ارتقى عدد من الشهداء في قصف طائرات الاحتلال الحربية عددا من المنازل في أطراف مخيم الشاطئ من الجهة الجنوبية، وأصيب آخرون بجروح، وصفت بالخطيرة.

كما شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات في مربع جامع الكنز بمدينة غزة، استهدف عشرات المنازل، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين على الأقل من عائلة الزبدة، وإصابة آخرين بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال حصار مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، فقد ارتكبت جريمة مروعة بحق النازحين، أسفرت عن استشهاد 80 مواطنا ومواطنة، واعتقال حوالي 300 آخرين، والاعتداء على الطواقم الطبية، وإجبار المئات على مغادرته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، فقد اعتقلت بتاريخ 15-11-2023 عددا من النازحين، وذوي الشهداء، والجرحى المتواجدين داخله، وحولت أروقته الى مراكز للتحقيق والتنكيل.