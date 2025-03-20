وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية السفارة الكندية بيوم المرأة المصرية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم احتفالية السفارة الكندية في مصر بيوم المرأة المصرية، ومرور 10 سنوات على مبادرة "رائدات التغيير"، وذلك بحضور السفير أولريك شانون، سفير كندا، وعدد من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالقاهرة، والإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة.

وخلال الاحتفالية، تم عرض فيلم وثائقي كندي يسلط الضوء على أصوات النساء العربيات الكنديات.

كما قامت وزيرة التنمية المحلية وسفير كندا بتكريم عدد من رائدات التغيير لعام 2025، وهن: مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وسالي حسونة، مؤسسة أكاديمية "إيمباكت" لتمكين الفتيات في المجال الرياضي ومدربة ملاكمة، بالإضافة إلى فريق "نواة" للمسرح، وفرقة "شمندورة" الموسيقية، الذين تلقوا دعماً من مشروع ممول من كندا لدعم الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى رفع الوعي بمناهضة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر للفتيات.