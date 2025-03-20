طائرة مسيرة تثير الذعر في تدريبات البرازيل قبل مواجهة كولومبيا

في واقعة ليست الأولى من نوعها، فوجئ لاعبو وطاقم المنتخب البرازيلي بوجود طائرة مسيرة مجهولة تحلق فوق تدريبات الفريق، مما تسبب في حالة من الارتباك، قبل مواجهة كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لما نقلته صحيفة فوت ميركاتو عن موقع جلوبو إسبورتي البرازيلي، فإن الجهاز الفني واللاعبين تفاجؤوا بوجود الطائرة أثناء استعدادهم للمباراة المرتقبة يوم الجمعة، الأمر الذي أثار حالة من القلق داخل المعسكر.

وعلى الفور، تدخلت الشرطة العسكرية البرازيلية وقامت بـتحييد الطائرة، قبل أن تلقي القبض على الشخص المسؤول عن تشغيلها، والذي لم يكن بحسب الصحافة البرازيلية من مشجعي المنتخب الكولومبي.

وبحسب التقرير، زعم الشخص المقبوض عليه أنه لم يكن لديه أي نية تجسسية، وأنه أراد فقط التقاط صور لتدريبات المنتخب البرازيلي، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من التعامل مع الموقف بحزم.