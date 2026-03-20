 محافظ بورسعيد يعلن تشغيل غرفة الطوارئ على مدار الساعة خلال إجازة العيد - بوابة الشروق
الجمعة 20 مارس 2026 6:48 م القاهرة
محافظ بورسعيد يعلن تشغيل غرفة الطوارئ على مدار الساعة خلال إجازة العيد

محسن عشري
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 6:39 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 6:39 م

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن الغرفة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار اليوم، ويتم التعامل معها بشكل فوري من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لكافة المواقف الطارئة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى وجود متابعة مستمرة لكافة المرافق الخدمية والحيوية، بما يشمل قطاعات النظافة، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، لضمان انتظام العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع الأجهزة التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يحقق الانضباط العام ويوفر بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

