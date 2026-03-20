محافظ بورسعيد يزور دارين لرعاية الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الفطر

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مركز قوات الأمن ببورفؤاد، وجمعية رمسيس لرعاية الأيتام، ودار حياة لرعاية المسنات؛ لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وعادل اللمعي، عضو مجلس النواب، حسن عمار، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ، وأحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وفي سياق متصل، كانت محافظة بورسعيد، رفعت درجة الاستعداد القصوى بكل الأجهزة التنفيذية والخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث تم تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مع استمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وجرى تجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مع التأكيد على توافر كل الخدمات بها، بجانب رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية وأطقم الأطباء والتمريض على مدار الساعة.

وشملت الاستعدادات أيضًا تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع الغذائية، فضلًا عن متابعة انتظام عمل المرافق الحيوية، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.