وفد أرجنتيني في موسكو لمناقشة الحصول على تكنولوجيا إنتاج لقاح سبوتنيك V



أكدت الرئاسة الأرجنتينية أن وفدا حكوميا زار موسكو، لمناقشة الحصول على تكنولوجيا إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا ونقلها إلى الأرجنتين.



وقال المكتب الصحفي للرئاسة الأرجنتينية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن مستشارة الرئيس سيسيليا نيكوليني زارت مركز "جاماليا" الروسي للأبحاث الذي قام بتطوير اللقاح، لدراسة الإسراع بتسليم التكنولوجيا للبدء بإنتاج "سبوتنيك V" في الأرجنتين في أقرب وقت.



وأضاف البيان أن المستشارة رافقها خلال الزيارة خبراء مختبر "ريتشموند" الأرجنتيني، الذي وقع مذكرة مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بشأن إنتاج اللقاح الروسي في المستقبل، مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد مارتين جوزمان كان ضمن الوفد.



يذكر أن الأرجنتين واحدة من الدول الـ60 التي صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا، وأبدت اهتماما أيضا بإنتاج اللقاح على أراضيها.