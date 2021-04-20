السفير الأمريكي لدى روسيا يتوجه إلى واشنطن للتشاور

قال سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون ساليفان، إنه سيتوجه خلال هذا الأسبوع إلى واشنطن للتشاور، مشيرا إلى أنه يعتزم العودة إلى موسكو في غضون أسابيع قليلة.

وأضاف ساليفان - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - "أنا واثق أنه سيكون من المهم إجراء محادثات مباشرة مع زملائي الجدد في إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة".

وأوضح السفير الأمريكي لدى موسكو "أنني لم أر أسرتي لأكثر من عام، وهذا سبب آخر مهم للعودة إلى الوطن"، مؤكدا أنه سيعود إلى العاصمة الروسية خلال الأسابيع المقبلة قبل انعقاد اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

يُذكر أن الكرملين قد نصح السفير الأمريكي لدى روسيا بمغادرة موسكو للتشاور مع إدارته حول العلاقات الثنائية بعد الطرد المتبادل للدبلوماسيين بين البلدين وفرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة على روسيا.

وكانت الخارجية الروسية قد استدعت السفير الروسي لدى الولايات المتحدة للتشاور على خلفية تصريحات صحفية للرئيس الأمريكي جو بايدين وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل" وهدده بدفع الثمن على التدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة وعلى هجمات سيبرانية ضد منشآت حيوية أمريكية.