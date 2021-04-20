مقتل 13 مسلحا بينهم 5 باكستانيين من القاعدة في غارة جوية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان



أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 مسلحًا، بينهم 5 باكستانيين ينتمون لتنظيم القاعدة في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.



وأوضحت وزارة الدفاع -في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن الأعضاء الخمسة الذين ينتمون لتنظيم القاعدة متخصصون في تصنيع القنابل وقتلوا خلال غارة جوية استهدفت مخبأ لحركة طالبان في هلمند.



وأضاف البيان أن هؤلاء المسلحين كانوا يدربون أعضاء طالبان على كيفية صنع القنابل والعبوات الناسفة يدوية الصنع.



وبموجب الاتفاق المُبرم بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، يتعين على الأخيرة قطع جميع العلاقات مع تنظيم القاعدة والتنظميات الإرهابية الأخرى.