الضرائب: تخصيص رابط يوفر كل المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني

أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تخصيص رابط على الموقع الإلكترونى للمصلحة، يمكن من خلاله الإطلاع على كل المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى، وهو https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأوضح أن تخصيص هذا الرابط يأتى فى إطار حرص المصلحة على تقديم التوعية اللازمة بمنظومة الإيصال الإلكترونى، التى بدأ التشغيل التجريبي لها للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي من شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، اعتبارا من 15 أبريل 2022، لافتًا إلى بدء التطبيق الإلزامي لها فى الأول من يوليو 2022.

وأضاف أن الرابط الخاص بمنظومة الإيصال الإلكترونى يوفر الأدلة الإرشادية لكيفية التعامل مع الإيصال الإلكترونى، وهى دليل الممول التعريفى بمنظومة الإيصال الإلكترونى، ودليل الممول للاستعداد لمنظومة الإيصال الإلكترونى (التسجيل بالمنظومة)، ودليل الممول للاستعداد لمنظومة الإيصال الإلكترونى (التكامل والأكواد)، ودليل الأسئلة الشائعة عن منظومة الإيصال الإلكترونى.

وأشار إلى أن الرابط يقدم تسجيلات لندوة تعريفية، قامت المصلحة بتنظيمها للشركات المشتركة فى التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك تسجيلات لورش عمل الدعم الفني للممولين عن منظومة الإيصال الإلكترونى تم تنظيمها "أون لاين" باللغة العربية والإنجليزية.

وتابع أنه للاستفسارات والدعم الفني للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني يمكن التواصل على البريد الإلكترونى eReceipt.support@eta.gov.eg، مشيرًا إلى أنه للرد على الاستفسارات ومتابعة مواعيد الندوات التعريفية المجانية الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى، والحجز لحضورها، يتم الاتصال على الخط الساخن 16395.

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