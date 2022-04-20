قناة تلفزيونية تايوانية تعتذر عن تقديم تقرير خاطئ حول شن الصين لهجوم خارج تايبيه

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اعتذرت قناة تلفزيونية تايوانية عن تقديم تقرير خاطئ اليوم الأربعاء بشأن شن الصين لهجوم خارج العاصمة تايبيه، مما أثار قلقا على شبكة الانترنت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن قناة " تشاينيز تيلفجن سيستمز" وهى الشبكة المملوكة جزئيا للحكومة التايوانية، نشرت شريط أخبار أسفل الشاشة الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء جاء فيه أن الصين هاجمت عدة مناطق في مدينة نيو تايبيه.

وجاء في شريط الأخبار: "مدينة نيو تايبيه تتعرض لهجوم بصواريخ موجهة صينية شيوعية. تم تفجير سفن في ميناء تايبيه، مما ألحق أضرارا بمنشآت".

وقدمت القناة اعتذارا على الهواء بعد ساعات قليلة، حيث أوضحت أن ما تم نشره كان مخصصا لفيديو بشأن منع الكوارث تابع لإدارة الاطفاء في مدينة نيو تايبيه وتم بثه بسبب خطأ إنتاجي.

وأعلنت القناة لاحقا عن فتح تحقيق بشأن ما أسمته بـ" الاهمال الشديد" متعهدة في رسالة نصية بمعاقبة أي موظف مسؤول عن هذا الخطأ.

وقال مفوض إدارة الاطفاء في مدينة نيو تايبيه هوانج دي تشينج، إن وزارة الدفاع الوطني طلبت من حكومات البلديات تضمين سيناريو الغزو الصيني في مقطع فيديو ضمن تدريب سنوي.

وأضاف: "هذا تدريب من أجل حشد الدفاع الوطني ومنع الكوارث".

وأوضح: "وزارة الدفاع طلبت مننا تضمين هذا السيناريو، لذلك قمنا بكتابته في بداية الفيديو".



