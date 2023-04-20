مصرع 90 شخصا وإصابة أكثر من 300 إثر حادث تدافع في صنعاء خلال توزيع مساعدات مالية

لقي 90 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 300 آخرين، في حادث تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في منطقة باب اليمن وسط العاصمة اليمنية «صنعاء».

أشارت وسائل إعلام محلية، إلى وقوع حادث تدافع أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار، فيما ألقت السلطات القبض على اثنين من التجار القائمين على الموضوع.

وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن الحادث وقع في «مدرسة معين» في باب اليمن، نتيجة انفجار استهدف تجمعا في مركز لتقديم مساعدات مالية، أعقبها عملية تدافع، وفقا لما ذكرته وكالة أنبا «شينخوا» الصينية.

من جهته، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين مهدي المشاط، "تشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في حادثة التدافع"، حسبما نقلت "سبأ".

وقعت الحادثة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية قبيل حلول عيد الفطر، خلال فترة غالباً ما توزع خلالها مبالغ مالية ومساعدات على الفقراء.

وأفادت مصادر طبية أن حادثة التدافع الدامية التي شهدتها العاصمة صنعاء ليل أمس الأربعاء كانت بسبب توزيع لمساعدات مالية، وأضافت أن مستشفى الثورة في صنعاء يعالج المصابين وحالتهم حرجة بسبب تدافع وقع بداخل مدرسة معين في باب اليمن وجارٍ إسعافهم".

وفي اللحظات الأولى لتداول أخبار الحادثة اتهم ناشطون وقوف الحوثيين وراء الحادثة كونهم منعوا الجميع من توزيع المساعدات إلا أن إحدى المؤسسات التجارية أصرت على توزيع المساعدات تحت إشراف المؤسسة.