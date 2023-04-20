 توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة.. إنقاذ حياة معتمر مصري على يد فرق الإنقاذ الطبية في مكة المكرمة - بوابة الشروق
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توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة.. إنقاذ حياة معتمر مصري على يد فرق الإنقاذ الطبية في مكة المكرمة

منال الوراقي:
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 3:10 م

تمكنت فرق إنقاذ الحياة في منطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر مصري يبلغ من العمر 32 عاماً توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة تعرض إلى ضيق شديد في التنفس مما أدى إلى فقدانه الوعي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه جرى نقل المريض إلى مركز طوارئ الحرم من خلال الفرق الإسعافية وأثناء نقله إلى مركز طوارئ الحرم توقف القلب وأُجري التدخل السريع من الفريق الإسعافي بعمل إنعاش قلبي لمدة 12 دقيقة وبعد وصول المريض إلى مركز طوارئ الحرم تعرض لتوقف آخر للقلب واستمر الفريق بمركز الطوارئ بعمل الإنعاش القلبي لمدة 15 دقيقة وإعطاء الصدمات الكهربائية.

وأوضح الفريق الطبي المعالج أنه قد أُجريت الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة التي بينت عدم وجود انتظام في عضلة القلب للمريض والتهاب شديد في الرئتين حيث وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي وإدخاله لقسم العناية المركزة بالمستشفى لتلقي الرعاية الكاملة من قبل الفريق الطبي المختص حتى استقرت حالة المريض في اليوم التالي.

وأكد الفريق المعالج أنه وبعد التأكد التام من استقرار الحالة التنفسية للمريض رُفع جهاز التنفس الصناعي وعادت العلامات الحيوية بشكل طبيعي ولايزال المريض تحت المتابعة ومراحل العلاج مع الفرق الطبية لحين خروجه بالسلامة بإذن الله من المستشفى.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي الجاهزية التامة واستعداد جميع المرافق الصحية لتقديم الخدمات للزوار والمعتمرين حيث تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطواقمها الطبية المؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.

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