إسبانيا تشيد بالمغرب وتصفه بالحليف الأساسي في مواجهة الهجرة غير الشرعية

أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء، بدور المغرب كحليف "أساسي" في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وذلك في ظل انتقادات يتعرّض لها من المعارضة وبعض حلفائه الذين يعتبرون أن مدريد تقدّم الكثير من التنازلات لصالح الرباط.

وقال سانشيز في كلمة أمام مجلس النواب الإسباني إن المغرب "حليف أساسي لأمننا وللهجرة المنظّمة الى بلادنا والقارة الأوروبية".،بحسب قناة" يورو نيوز" الإخبارية.

وأضاف "أعتقد أن الأرقام تتحدث عن نفسها: الممر الأطلسي (في اتجاه أرخبيل جزر الكناري) هو الطريق الوحيد إلى أوروبا" حيث يسجّل عدد المهاجرين غير الشرعيين "تراجعا، في خضم زيادة عامة في حجم الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية".

وقدّم رئيس الوزراء الاشتراكي أرقاما عن الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، تظهر تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الآتين إلى جزر الكناري بنسبة 63 بالمئة، بينما زادت أعداد الواصلين إلى اليونان وإيطاليا في الفترة نفسها بنسبة 95 و300 بالمئة تواليا.

تحسنت العلاقات بين إسبانيا والمغرب مذ قررت مدريد في آذار/مارس 2022، تأييد موقف الرباط من الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، ما وضع حدا لأزمة دبلوماسية بين البلدين امتدت عاما.

ولقيت هذه الخطوة التي أنهت عقودا من الحياد في مدريد بشأن وضع المستعمرة الإسبانية السابقة، انتقادات من مكوّنات سياسية محلية مختلفة، باستثناء المعسكر الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز.