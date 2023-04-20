رئيس جنوب أفريقيا يتعهد بتحقيق هدف صفر انبعاثات

تعهد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، بتحقيق هدف البلاد المتمثل في تسجيل صفر انبعاثات، وذلك على الرغم من خطط الإبقاء على عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريسبيان أولفير، المدير التنفيذي للجنة التغير المناخي، القول إن رامافوسا التقى باللجنة أمس الأربعاء لمراجعة التقارير التي أصدرتها، وذلك عقب أن التقى أعضاؤها بجهات معنية أخرى للوقوف على تأثير الأهداف المناخية للبلاد.

وكانت جنوب أفريقيا قد تعهدت بتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وتواجه جنوب أفريقيا أزمة طاقة، كما أن شركة إيسكوم هولدينجز، المزود الرئيسي للكهرباء في البلاد، قطعت الكهرباء أكثر من عشر ساعات يوميا تقريبا هذا العام.

وقد أدى ذلك إلى تصاعد دعوات تطالب بالإبقاء على عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لفترة أطول.