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مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

بيروت - قنا
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 5:46 م

قتل ثلاثة اشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم، في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان.

وافادت مصادر ميدانية لبنانية بأن الضحايا سقطوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة الجبين جنوبي البلاد.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدات كفرحمام وراشيا والهبارية وبلدة علما الشعب ومنطقة عين الزرقاء، فيما استهدف الكيان الإسرائيلي بلدة الضهيرة بقذائف دبابة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب وغارة جوية أخرى استهدفت بلدة كفركلا وغارة على الجبين في جنوب لبنان.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.


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