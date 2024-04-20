الري: إنشاء 60 بئرا جوفية لتوفير مياه الشرب بالمناطق النائية في تنزانيا

كشفت وزارة الموارد المائية والري، عن التعاون مع تنزانيا في إنشاء 60 بئرا جوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بالمناطق النائية، وذلك بالتزامن مع زيارة مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا إلى مقر الوزارة.

وقال وزير الري، الدكتور هاني سويلم، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر وتنزانيا، لافتا إلى أن الوفد المرافق لمدير كلية الدفاع الوطني في تنزانيا ضم ٢٣ دارسا من دول (تنزانيا - ناميبيا – بوروندي – نيجيريا – زامبيا - زيمبابوي).

واستعرض اللقاء الموقف المائي المصري ومجهودات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر، واستراتيجية الوزارة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠.

كما استعرض قطاع شئون مياه النيل، خلال اللقاء، أنشطة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل مثل أنشطة مقاومة الحشائش المائية، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دول حوض النيل، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية ورعي الثروة الحيوانية، والدعم الفني في مختلف مجالات الموارد المائية والري.