3 وجهات محتملة لـ«ناتشو» بعد الرحيل عن ريال مدريد

قرر ناتشو فيرنانديز مدافع وقائد فريق ريال مدريد، الرحيل عن النادي الإسباني بنهاية عقده في صيف العام الحالي.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد خطط لديه لتمديد عقده في ملعب «سانتياجو برنابيو».

وبحسب الصحفي خوسيه فيليكس دياز، من جريدة ماركا الإسبانية، أخبر ناتشو، رئيس النادي فلورنتينو بيريز بأنه يريد المغادرة في نهاية الموسم الحالي.

لكن من الممكن أن يتغير قراره كما حدث في الموسم الماضي لكن هذه المرة هناك نسبة قليلة بأن يبقى مع الفريق الأبيض.

أوضح التقرير أن الخيارات المتاحة أمام اللاعب الإسباني الدولي حال مغادرة ناتشو الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى المملكة العربية السعودية وهو خيار ليس مستبعد تمامًا.

كما أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قد يعود مجددًا للتفاوض معه، هذا العام لمحاولة التعاقد مع ناتشو لكن الأمر سيكون معقد عليهم.

وفي حال رحيل ناتشو في الصيف القادم، وجدد لوكا مودريتش عقده، سيُصبح الكرواتي هو قائد الفريق الأول في الموسم المقبل.

من جانبه سيجهز ريال مدريد حفل وداع تاريخي للقائد ناتشو.

يذكر أن ناتشو لعب حتى الآن 466 مباراة مع الفريق الأول والشباب، بواقع إجمالي 34 ألف و838 دقيقة، منها 283 مباراة كقلب دفاع، و70 مباراة كظهير أيسر، و55 لقاء كظهير أيمن.

ونجح في تسجيل 20 هدف، صنع 9 تمريرات حاسمة، كما تلقى 103 بطاقة صفراء.