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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية: استشهاد 13 فلسطينيا على يد جيش الاحتلال في طولكرم

د ب أ
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 10:54 م | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 10:54 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 13 فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذها في مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها وصل وكالة (د.ب.أ) نسخة منه أن الطواقم الطبية انتشلت جثث "الضحايا" بصعوبة في ظل الاستهداف الإسرائيلي المستمر لكل ما هو متحرك.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين الشهداء سائق إسعاف. ويشن الاختلال عملية عسكرية مباغتة في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثالث على التوالي بذريعة إلقاء القبض على مطلوبين أمنيا.

وبحسب شهود العيان فإن الجيش دمر غالبية مرافق الصرف الصحي ويواصل تدمير المنازل والمساجد. وأوضح شهود العيان أن الاحتلال قطع كل شبكات الاتصالات والإنترنت.


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