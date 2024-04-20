انفجار في قاعدة عسكرية في العراق

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استهدف انفجار ليل الجمعة / السبت قاعدة عسكريّة في وسط العراق، تضمّ قوّات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي الموالية لإيران تم دمجها في القوّات الأمنيّة العراقيّة.

ولم يُحدّد مسؤول عسكري ومسؤول في وزارة الداخليّة الجهة التي تقف وراء القصف الجوي لقاعدة كالسو في محافظة بابل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما لم يُحدّد المصدران إذا كانت الضربة قد شُنّت بطائرة مسيّرة.

وأسفر الانفجار عن مقتل شخص وإصابة ثمانية في صفوف القوّات الموجودة في القاعدة، وفق ما قال المسؤول في وزارة الداخليّة.

وأشار إلى أنّ الانفجار استهدف مقرّ الدروع التابعة للحشد الشعبي، موضحا أن الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات.

من جانبه، أفاد المسؤول العسكري مشترطا عدم كشف اسمه، بأنّ هناك مخازن للعتاد انفجرت القصف.