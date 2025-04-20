قال الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر العام المالي الحالي، كما تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن هناك تراجعا كبيرا في معدلات التضخم، لافتا أيضا إلى حدوث زيادة كبيرة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 80%، وكذلك نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

وأوضح أن قطاعات الاتصالات والصناعة والسياحة؛ تقود معدلات النمو المرتفعة حاليا، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات الدعم بنسبة 16.8%.

وأكد أن المستهدفات المالية للعام المالي الحالي تتحقق بشكل جيد خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مستشهدا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% وتحقيق فائض أولي «لأول مرة بهذا المستوى»، واصفا المؤشرات المتعلقة بالنمو الاقتصادي بأنها «مشجعة جدًا».

وشدد أن الموازنة الجديدة تستهدف «تحسين معيشة المواطن»، سواء من خلال توفير فرص عمل جديدة، أو زيادة دخل العاملين، أو تحسين النشاط الاقتصادي وتوفير خدمات أفضل في مجالي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

ووصف الموازنة بأنها موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، تهدف إلى إرجاع الثقة مع مجتمع الأعمال وتشجيع زيادة النشاط الاقتصادي، بما سيساهم في توسيع قاعدة الإيرادات ويتيح زيادة الإنفاق.