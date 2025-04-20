الاتحاد السكندري يهزم الأهلي ويتصدر ترتيب دوري سوبر السلة

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اقتنص نادي الاتحاد السكندري، صدارة جدول الدوري المصري لكرة السلة بالفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد.

وفاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 85-73 على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري سوبر السلة.

تعادل الفريقان بنتيجة 22-22 في الربع الأول من عمر المباراة، ثم تفوق الاتحاد بنتيجة 40-36 مع نهاية الربع الثاني.

وواصل الاتحاد، تفوقه في الربع الثالث بنتيجة 66-53، قبل أن ينتهي اللقاء بفارق 12 نقطة في النهاية.

ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مدربه أحمد عمر، رصيده إلى 25 نقطة، واقتنص صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن الزمالك والأهلي.

ويحتل الأهلي بقيادة مدربه الإسباني أوجستي بوش، المركز الثالث في جدول الترتيب، ثم سبورتنج في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، والجزيرة والاتصالات في المركزين الخامس والسادس برصيد 20 نقطة.