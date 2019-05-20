العمليات المشتركة العراقية: الوضع الأمني في بغداد مستقر ولا شئ يدعو للقلق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية استقرار الوضع الأمني في بغداد، مشيرة إلى أنه لا شيء يدعو للقلق.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) اليوم الإثنين، إن "قواتنا في قيادة عمليات بغداد تواصل مهامها؛ لحفظ أمن مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية والمحلية".

وأضاف: "أنه لا شيء يدعو للقلق"، داعيًا وسائل الإعلام إلى العودة للمصادر الرسمية قبل نشر الأخبار التي ربما تكون غير صحيحة.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت، أمس الأحد، سقوط صاروخ (كاتيوشا) وسط المنطقة الخضراء في بغداد.