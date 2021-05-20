محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح بالمراكز كافة

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات قطاع النظافة وخاصة في مدينة المنصورة نطاق أحياء شرق وغرب المدينة باعتبارها عاصمة المحافظة.

وقرر المحافظ تنفيذ خطة مشتركة لعدد من الوحدات المحلية بشن حملات مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة ورفع القمامة بنطاق أحياء مدينة المنصورة بإشراف السكرتير العام المساعد.

وأكد "مختار" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة تفعيل خطة المرور الميداني وأهمية الالتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وسرعة تحقيق مطالبهم واحتياجاتهم بالتنسيق مع كل قطاعات المرافق والخدمات

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن سرعة التجاوب مع المواطنين في حل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم يؤكد الحرص التام للدولة وأجهزتها المختلفة على مصالح المواطنين، ويعطي الدافع القوي للمشاركة المجتمعية على تحقيق المزيد من الإنجاز.

وفي ذات السياق طالب المحافظ بضرورة العمل المستمر لفرق الوحدات المحلية العاملة في إزالة الإشغالات، مؤكدًا أهمية التعامل الفوري مع كل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأرض الزراعية، والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين تأكيدا لهيبة الدولة وتنفيذا للقانون.

وطالب محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح بنطاق المحافظة عملا على إرضاء المواطنين، ودراسة زيادة أعداد لجان الفحص لسرعة الإنجاز في هذا الملف.

كما طالب بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحلية، وسرعة دخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الدقهلية: "أننا جميعا علينا أن نعمل بروح الفريق من أجل تلبية مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية، وخاصة ما يتعلق بمستوى النظافة وخدماتها المقدمة لهم".

حضر الاجتماع رؤساء أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة ورؤساء مراكز ومدن السنبلاوين ونبروه، ومحلة دمنة وبني عبيد وشربين، ودكرنس وميت سلسيل.