الصحة الروسية: تداول لقاح سبوتنيك لايت المضاد لكورونا بعد 3 أسابيع

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن التداول المدني للقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا سيبدأ بعد 3 أسابيع.

وقال موراشكو للصحفيين، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي": "لقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت"، الذي يتكون من جرعة واحدة فقط، في روسيا في أوائل شهر مايو وبلغت فعاليته 79.4%، وهي نسبة أعلى من العديد من اللقاحات التي تتكون من جرعتين".

يُذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت"، هو المكون الأول من لقاح "سبوتنيك V"، وأثبت فعاليته ضد جميع سلالات الفيروس التاجي الجديدة، ولم يتم تسجيل أي أعراض جانبية سلبية جدية بعد التطعيم به.