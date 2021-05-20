 الصحة الروسية: تداول لقاح سبوتنيك لايت المضاد لكورونا بعد 3 أسابيع - بوابة الشروق
الخميس 20 مايو 2021 3:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

الصحة الروسية: تداول لقاح سبوتنيك لايت المضاد لكورونا بعد 3 أسابيع

أ.ش.أ
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 3:51 م | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 3:51 م

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن التداول المدني للقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا سيبدأ بعد 3 أسابيع.

وقال موراشكو للصحفيين، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي": "لقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت"، الذي يتكون من جرعة واحدة فقط، في روسيا في أوائل شهر مايو وبلغت فعاليته 79.4%، وهي نسبة أعلى من العديد من اللقاحات التي تتكون من جرعتين".

يُذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت"، هو المكون الأول من لقاح "سبوتنيك V"، وأثبت فعاليته ضد جميع سلالات الفيروس التاجي الجديدة، ولم يتم تسجيل أي أعراض جانبية سلبية جدية بعد التطعيم به.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك