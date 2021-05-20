انخفاض حاد في معدل التطعيم في الهند في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، انخفاض معدلات التطعيم في الهند بنسبة 73% خلال الأسابيع الماضية، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه نقص جرعات اللقاح.



وقد جرى توزيع 16. 1 مليون جرعة أمس الأربعاء، مقارنة بأعلى عدد بلغ 3. 4 مليون جرعة في الخامس من أبريل الماضي، بحسب بيانات وزارة الصحة.



وهذا يعد سادس يوم على التوالي تقوم فيه الهند بتوزيع أقل من مليوني جرعة لقاح.



وقال الخبراء الطبيون إن حملة التطعيم هى السبيل الوحيد لمنع اندلاع موجة تفش ثالثة للفيروس.



وعلى الرغم من أن الهند تعد مركزا عالميا لتصنيع اللقاحات، إلا أنها قامت حتى الآن بتطعيم 3 % من تعداد سكانها البالغ عددهم 3. 1 مليار نسمة.



وواجهت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتقادات بسبب التأخر في شراء اللقاحات والموافقة عليها، بالإضافة إلى تصدير أكثر من 60 مليون جرعة.



وقال العالم البارز ام فيدياساجار لشبكة "ان دي تي في"، إنه في حال لم يتم تعزيز حملة التطعيم ضد الفيروس، ولم يتم الحفاظ على السلوك اللازم للحماية من الفيروس، ستكون هناك احتمالية لاندلاع موجة ثالثة من الجائحة خلال ستة إلى ثمانية أشهر.



وقال وزير الصحة هاريش فاردهان، إن الهند ستشتري 67. 2 مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام، وبذلك ستكون في وضع يتيح لها تطعيم نحو جميع البالغين.



وقد سجلت الهند اليوم أكثر من 276 ألف حالة إصابة بالفيروس و 3874 حالة وفاة.