أعلن الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، مد فترة قبول طلبات الدفعة الخامسة من ورشة "ابدأ حلمك" إلى يوم الثلاثاء - ٣١ مايو، حيث تستقبل فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح طلبات الراغبين في التقدم للالتحاق بالدفعة الخامسة من ورشة "ابدأ حلمك" المجانية لإعداد الممثل الشامل، وذلك من يوم ١٥ أبريل وحتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف بسيوني أن التقدم لورشة "ابدأ حلمك" يتم من خلال الاستمارات الورقية المتوفرة يومياً على مسرح أوبرا ملك برمسيس من الساعة ٨ وحتى الساعة ١١ مساءً، وتم فتح سن القبول إلى 40 عاما لإتاحة الفرصة للجميع على أن تتم اختبارات القبول اعتباراً من الجمعة - ١٠ يونيو بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة.

جدير بالذكر أن ورشة "ابدأ حلمك" هي متخصصة مجانية لتعلم فنون التمثيل والأداء، تستمر ل6 أشهر، يتم التدريب خلالها على فنون التمثيل، وتعليم المشاركين مهارات الارتجال والكتابة ، الأداء الصوتي والغناء المسرحي، الرقص والأداء الحركي، تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير، يشارك في التدريب بالورشة مجموعة من أهم المتخصصين في فنون الأداء وهم المخرج أحمد خالد موسي تمثيل دراما الشاشة، الدكتور فريد النقراشي حرفية ممثل وارتجال، الفنان ضياء شفيق تدريب أداء حركي ورقص، الدكتور علاء عبد العزيز سليمان قراءة الدور وبناء الشخصية، الفنان كريم عرفة تقنيات وأداء الصوت، تحت إشراف المخرج عادل حسان.